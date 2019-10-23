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Baldız, cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü (2)
TUTUKLANDI Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oturan Melek H. (24), cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesi Suat Vural'ı (37), koluna şırıngayla tarım ilacı enjekte ederek, öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek H., işlemlerinin...
GÜVENLİK 23.10.2019, 21:07
TUTUKLANDI
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oturan Melek H. (24), cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesi Suat Vural'ı (37), koluna şırıngayla tarım ilacı enjekte ederek, öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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