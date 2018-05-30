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Balâ’da sel ve dolu tarım alanlarını vurdu

ANKARA’nın Balâ ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan sel ile dolu, ilçede binlerce dönüm ekili alana da zarar verdi. Balâ Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Gürbüz de meydana gelen sel ve dolunun ardından...

Balâ’da sel ve dolu tarım alanlarını vurdu
ANKARA’nın Balâ ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne neden olan sel ile dolu, ilçede binlerce dönüm ekili alana da zarar verdi.
Balâ Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Gürbüz de meydana gelen sel ve dolunun ardından üreticinin zararının büyük olduğunu açıkladı. Balâ’da yaklaşık 11 mahallede etkili olan dolu ve selden etkilenen ekili arazini 200 bin dönüm olduğunu belirten Gürbüz, “Ankara’nın tahıl deposu olan ilçemize bağlı  Ahmetçayır, Yeniyapançarsak, Yöreli, Yeniköy, Koçyayla, Afşar, Derekışla, Sırapınar, Yeniyapanşeyhli ve Abazlı mahallelerinde yaklaşık 200 bin dönümlük arazide yağış etkili oldu. Ekili alanlar büyük oranda zarar gördü” dedi.
Bölgede inceleme yapan Gürbüz, "Çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Balâlı üreticiler olarak çok zor bir durumdayız. Gördüğünüz gibi çiftçilerimizin ekili mahsulleri büyük oranda zarar gördü. Sağanak yağmur ve ceviz büyüklüğünde yağan doluyla ekili ürünlerimizi çok kötü bir afet vurdu. Bunun için ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Tahmini olarak 200 bin dönüme yakın ekili arazi zarar gördü. Net rakamlar odamız ile birlikte Balâ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün tespitleri ile belli olacak. Balâ’nın afet bölgesi ilan edilmesini isteyeceğiz, Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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