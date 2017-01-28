Baklavacıda 2 tabanca, 800 mermi çıktı
TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde E.E.’ye ait baklavacı dükkanında yaptığı aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 800 mermi ele geçirdi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baklavac E.E.’nin...
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:14
TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde E.E.’ye ait baklavacı dükkanında yaptığı aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve 800 mermi ele geçirdi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baklavac E.E.’nin işyerinde yüklü miktarda mermi ve silah olduğu ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, işyerinde yaptıkları aramada masa çekmecelerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 800 tabanca mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak işyeri sahibi E.E., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.E.’nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FOTOĞRAFLI
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