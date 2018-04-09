escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Bakımsızlıktan ölen atlar için çiftlik sahibine 23 bin lira ceza

Tolga YANIK/KONYA, () -KONYA'da, 10 atın aç kaldığı için öldüğü öne sürülen çiftliğin sahibine 23 bin 526 lira para cezası uygulandı. Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında, C.U.'ya ait çiftlikteki atlar, iddiaya...

Bakımsızlıktan ölen atlar için çiftlik sahibine 23 bin lira ceza

Tolga YANIK/KONYA, () -KONYA'da, 10 atın aç kaldığı için öldüğü öne sürülen çiftliğin sahibine 23 bin 526 lira para cezası uygulandı.
Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında, C.U.'ya ait çiftlikteki atlar, iddiaya göre, aç bırakılmaları nedeniyle telef olmaya başladı. Durumu fark eden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Dernek Başkanı Ümit Sürmeli, olaya tepki göstererek, "Kaderlerine terk edilen bu atların bedelini kim ödeyecek? Konya Valiliği bu vahşetle ilgili soruşturma yapacak mı? Sorumluları bulacak mı? Bu konuyla ilgili bakanlığı da göreve çağırıyoruz. Bu atlar açlıktan ölüyor. Yetkililer hemen harekete geçsin'' dedi. 
PARA CEZASI UYGULANDI 
İhbar üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü, yaptığı incelemede çiftlik sahibinC.U.'nun Kazakistan'da olduğunu, yaklaşık 10 atın telef olduğunu ve çoğu atın da bakımsız durumda bulunduğunu belirledi. Bölge Müdürlüğü tarafından aç kalan atlar için son 10 günde 12 ton yem bırakıldı. Çiftlik sahibi hakkında da, çiftlikteki eksiklikler, atların telef olması ve bakımsız bırakılması gibi çeşitli nedenlerle 23 bin 526 lira idari para cezası uygulandı. Atların bir kısmının sahiplendirildiği belirtilirken, kalan 65 atın da bakımının Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314