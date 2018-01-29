Bakım yaptığı tabancasından çıkan kurşunla öldü

Olay, ilçenin Çayırdüzü köyünde dün meydana geldi. Sadık Şabanoğlu, Muhtar Mustafa Kahan’ı telefonla arayarak çaya davet etti. 45 dakika sonra eve gelen muhtar Kahan, Sadık Şabanoğlu’nun mutfakta yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine jandarma ile eve gelen sağlık ekipleri Sadık Şabanoğlu’nun öldüğünü belirledi. Cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şabanoğlu’nun temizlediği tabancasının kazayla ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.
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