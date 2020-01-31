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Bakım yapmak istediği pres makinesine sıkışarak, öldü
GÜVENLİK 31.01.2020, 16:08
BURSA’da Tufan Tayğın (39), çalıştığı fabrikada bakım yapmak istediği pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada saat 15.00 sıralarında yaşandı.
Tufan Tayğın, bakımını yapmak istediği pres makinesine sıkıştı. Tayğın, olay yerinde hayatını kaybederken mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tayğın’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı fabrikada işe bir hafta ara verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada saat 15.00 sıralarında yaşandı.
Tufan Tayğın, bakımını yapmak istediği pres makinesine sıkıştı. Tayğın, olay yerinde hayatını kaybederken mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tayğın’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı fabrikada işe bir hafta ara verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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