Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Bakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, bakım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Özkaya yaşamını yitirdi.  Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce mevkisinde meydana geldi....

Bakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, bakım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Özkaya yaşamını yitirdi. 
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metin Özkaya yönetimindeki 34 FT 2685 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan Şaban Eren'in kullandığı 67 ZT 260 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Özkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan Özkaya, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Özkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314