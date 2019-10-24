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Bakıcının darp ettiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı (81), komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi. Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta oturan...
GÜVENLİK 24.10.2019, 20:47
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı (81), komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi.
Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta oturan Ayşe Doğancı'nın komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.’nin vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi. Ayşe Doğancı’nın vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikayet üzerine başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.
Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokak’ta oturan Ayşe Doğancı'nın komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.’nin vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi. Ayşe Doğancı’nın vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şikayet üzerine başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.
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