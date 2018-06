Bakanlık, terör mağduru ailelere verdiği parayı geri istiyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 13 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında hayatını kaybeden Eda Okyay, Ufuk Yücedeniz ve Deniz Tutum'un ailelerine verilen 70'şer bin TL'lik tazminatlar, İçişleri Bakanlığı'nın 'devlet kusuru yok' itirazının ardından karar bozulup, paraların iadesi istenince, acılı aileler için bitmeyen bir hukuk mücadelesi başladı. Danıştay ile yerel mahkeme arasında gidip gelen davalar, ailelerin tazminatları iade etmesi kararıyla sonuçlandı. Bu gelişme üzerine Bakanlık, Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum'dan, ödenen 70 bin TL tazminatı faiziyle birlikte geri almak içini dava açtı. Acılı baba Şahin Tutum, yaşadıkları bu duruma tepki gösterdi.

Kuşadası'nda 16 Temmuz 2005 tarihinde Kadınlar Denizi'ne giden minibüse PKK'lı teröristler tarafından konulan bombanın patlatılmasıyla, Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23), Eda Okyay (24), İrlandalı Tana Whalen (17) ve İngiliz vatandaşı Helyn Bennett (21) yaşamını yitirdi. Saldırıda 13 kişi de yaralandı. Olaydan yaklaşık 9 ay sonra, eylemi gerçekleştiren M.S.K. Elazığ'da yakalandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan M.S.K., 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT KARARI 13 YILDA SONUÇLANMADI

Terör saldırısında can veren Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay'ın aileleri, Aydın Valiliği'ne yaptıkları tazminat başvurusundan sonuç alamayınca 13 yıl önce Aydın İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Yerel mahkeme, ölenlerin ailelerine devletin 70'er bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ailelere bu paralar ödendi. Ancak tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Danıştay 10'uncu Dairesi, terör saldırısında 'Devletin hizmet kurusu bulunmadığı' gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığına hükmetti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi, bu kez Danıştay'ın bozma gerekçesine uydu, tazminat ödenmemesi kararı verdi. Yerel mahkemenin ilk kararının tam tersi yönde yeni bir karar vermesiyle yıkılan aileler, bir kez daha Danıştay'a itiraz başvurusunda bulundu.

DANIŞTAY DOSYALARI AYIRDI, İKİ FARKLI KARAR ÇIKTI

Yaşamını yitiren gençlerden Eda Okyay'ın ailesinin başvurusunu 10'uncu Hukuk Dairesi, Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un ailelerinin itirazlarını ise Danıştay 15'inci Hukuk Dairesi görüştü. Her iki hukuk dairesi de ailelerini taleplerini reddetti. Bunun üzerine aileler bu kez de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na karar düzeltme başvurusunda bulundu. Karar düzeltme talebinde bulunan Eda Okyay'ın babası Azmi Okyay'ın yaptığı bu itiraz da kabul edilmedi. Kızının ölümünden sonra yüksek mahkemeden gelen kararla bir kez daha yıkılan Azmi Okyay, son umut olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Ancak Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un dosyalarını inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eda Okyay için verilen kararın aksine bu kez, iki gencin ailesinin yaptığı itirazı haklı buldu. İçişleri Bakanlığı avukatları bu kez de davanın tekrar görüldüğü Aydın İdare Mahkemesi'ne, Eda Okyay hakkında verilen ret kararını gerekçe gösterip davanın bir kez daha reddedilmesini istedi. Aydın İdare Mahkemesi bakanlığın talebini yerinde buldu ve Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un ailelerini üzen karar verdi. Bu gelişme üzerine Ufuk Yücedeniz ile Deniz Tutum'un aileleri, yeniden Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

AİLEDEN TAZMİNATLAR FAİZİYLE GERİ İSTENDİ

Danıştay'ın kararından sonra İçişleri Bakanlığı avukatları, hemen harekete geçti ve Deniz Tutum'un babası Şahin Tutum'dan 2005 yılında ödedikleri 70 bin TL tazminatı, faiziyle birlikte geri istedi. Bu davanın Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ettiği öğrenildi. Yaşadıklarına tepki gösteren aileler adına konuşan Şahin Tutum, "Çocuklarımız kendiliğinden hayatlarını kaybetmedi. Terör saldırısına kurban gittiler. Bu tarihten beri yaşadıklarımız çocuklarımızı kaybetmenin yanında bizleri çok fazla üzdü. Devlet terör saldırılarında hayatını kaybedenlere çeşitli haklar verdi, ancak bizim aldığımız tazminatların peşini bırakmadı. Halbuki bizim çocuklarımız da terör saldırısında can verdi" dedi.

Öte yandan Eda Okyay'ın ailesinin son umudu, Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak olan karara kaldı. Buradan da ailenin istediği sonuç çıkmazsa, ödenen 70 bin TL tazminat, 13 yıllık faiziyle birlikte devlet tarafından geri alınacak.

TURİSTLER İÇİN 1 MİLYON 200 BİN POUND İDDİASI

Acılı aileler, daha önce, aynı saldırıda ölen İngiliz turist Helyn Bennet ve İrlandalı Tana Whalen için devletin 1 milyon 200 bin pound ödediğini iddia etmişti. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

