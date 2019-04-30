Bakanlık: Şırnak ve Siirt'te 8 terörist etkisiz hale getirildi (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği'nden Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen yakın hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildiği belirtilerek, "İlimiz merkez ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat birimlerince ortaklaşa devam ettirilen, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş. Burçin Damcı operasyonu kapsamında, 30 Nisan 2019 tarihinde Tuşimiya Vadisi bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu, yakın hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.