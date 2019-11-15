Bakan Yardımcısı Erdil 10 ayda 255 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Erdil, teröre karşı yürütülen kararlı mücadele nedeniyle PKK'da dağılmaların olduğunu belirterek, "Psikolojisi dağılmış bir terör örgütü var ve 2019'un ilk 10 ayında 255 terörist, kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere teslim olmuştur" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığın hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'a geldi. Vali Vahdetin Özkan'ı ziyaret eden Erdil, kent hakkında bilgi aldı.



"2 BİN 360 ASLANIMIZ DAĞLARIMIZI TEMİZLİYOR"



Erdil, ziyaretin ardından Vali ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İZDES hakkında bilgi veren Erdil, İZDES'in vatandaş odaklı hizmet anlayışını getiren bir proje olduğunu söyledi. Terörle mücadeleyle ilgili bilgiler de veren Tayyip Sabri Erdil, son 3-4 yılda terörle mücadelede önemli bir mesafenin kat edildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Artık terör örgütü dağda barınamaz noktaya geldi. Bu istikamette izliyorsunuzdur muhtemelen. Kıran Operasyonlarıyla, Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3, Kıran-4 ve Kıran-5 operasyonlarıyla bugün artık terör, Türkiye'nin dağlarında barınamayacak. Sadece Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 terörist, PKK/KCK'nın teröristleri etkisiz hale getirildi. Ve bu yine süreç içerisinde teslim olmalar, dağılmalar ve psikolojisi dağılmış bir terör örgütü var ve 2019'un ilk 10 ayında 255 terörist kolluk kuvvetlerine ve adli mercilere teslim olmuştur. Terörle mücadele çok şükür bugün önemli bir noktaya geldi. İfade etiğim gibi son Kıran operasyonumuzda, 153 operasyon timi ve 2 bin 360 jandarma personelimiz, aslanımız, şu anda Kıran-6 operasyonunu yapıp, dağlarımızı temizlemeye çalışıyorlar."