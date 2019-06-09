Bakan Soylu'ya havalimanında 'Akıllı ol' diye seslenen kişiye suç duyurusu

Fatih TURAN/TRABZON, () - TRABZON Valiliği'nce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, havalimanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan "Akıllı ol" diye seslenen Mehmet Ali Sivaz hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü memleketi Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Trabzon Havalimanı VIP çıkışında, 'millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan Mehmet Ali Sivaz, "Akıllı ol" diye seslendi. Kalabalıkta yer alanlar, elleriyle Sivaz'ın ağzını kapamaya çalışırken, Bakan Soylu da 'Trabzon'un yiğit, yağız delikanlı evladı; Fatih'in torunu, Soylu Süleyman' sloganlarıyla makam aracına binerek, havalimanından ayrıldı. Soylu, yaşananları bayramlaşma töreninde kınayarak, "Yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelip, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

Mehmet Ali Sivaz'ın, Bakan Soylu'ya "Akıllı ol" diye seslendiği anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kalabalıkta yer alan bazı partililerin, Sivaz'ın ağzını elleriyle kapatmaya çalıştığı görüldü.

VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU

Trabzon Valiliği'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, Mehmet Ali Sivaz hakkında, 'tehdit' suçlamasıyla hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 04.06.2019 tarihinde Ramazan Bayramı ziyareti için geldiği Trabzon'da, havalimanı VIP binasından çıkış yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gelmesini bekleyen topluluk içerisinde bulunan bir şahsın, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu hedef alarak 'Akıllı ol' diyerek provokasyonda bulunduğunun tespit edilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Güzide Uzun'un bazı basın yayın organlarında yer alan provokasyonu Soylu'nun yaptığı, 'Soylu'ya, akıllı ol, diyen kişiyi tanımıyoruz' şeklindeki ifadeleri üzerine cumhuriyet başsavcılığımız talimatıyla yapılan güvenlik araştırması ve çalışması neticesinde, söz konusu şahsın CHP il yönetimi, il başkanı ve milletvekilleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerdeki CHP belediye başkan adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen şahsın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'na yönelik olarak kullanmış olduğu 'Akıllı ol' şeklindeki tehdit içeren sözlerinden dolayı hakkında hukuki bir süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur."

'KÖTÜ SÖZLERE BİR CEVABINIZ OLSUN ANLAMINDA BİR SÖZ KULLANDIM'

Öte yandan Mehmet Ali Sivaz, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Sivaz, paylaşımında şunları kaydetti:

'Bir Trabzonlu olarak Trabzonlulara yapılan ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlere kayıtsız kaldığına inandığım bakana gayri ihtiyari 'Akıllı ol' Trabzon'a söylenen bu kötü sözlere bir cevabınız olsun anlamında bir söz kullandım. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri dışlayan ve hedef haline getiren Yunan, Pontus söylemlerini, bizim içimizden birinin görmezlikten gelmesini kabul edemediğim için bakanı gördüğümde böyle bir sözlü tepkide bulundum. Bu konuşulanlardan rahatsız olan halktan biri olarak bu cümleyi kullanmamın, böyle bir temennide bulunmamın nasıl bir suç teşkil ettiğini anlayabilmiş değilim. Hakkımda kötü niyetli asılsız haber yapan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımı kullanacağımı bilinmesini istiyorum.'

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