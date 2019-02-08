Bakan Soylu açıkladı: Çöken binada ölü sayısı 11'e yükseldi

İSTANBUL - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında hassas burunlu köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve enkaz altında ses dinlemesi yapıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altın canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ayrıca ekipler, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay ve İHH ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İNCELEMEDE BULUNDU



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında devam eden arama-kurtarma çalışmalarını inceledi.



Bakan Soylu, gece saatlerinde Kartal'da çöken binanın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, daha sonra bölgeden ayrıldı.

