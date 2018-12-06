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Bakan Soylu, 2018'de ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız...

Bakan Soylu, 2018'de ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı 
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 15,9 tondu. Dün arkadaşlarımız Erzincan'da bir TIR'ın kasasında 1271 kilo eroin yakaladı" dedi.
Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SAMER), Antalya'nın Belek turizm bölgesindeki bir otelde 'Uluslararası Uyuşturucu Konferansı' düzenledi. 'Türkiye'de ve dünyada uyuşturucuyla mücadele' ana temasıyla gerçekleştirilen uluslararası konferansın açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bakan Soylu, denizde, karada, okul önlerinde, Kato Dağı'nda, Pülümür Yaylası'nda, 2000-3000 metre yükseklikteki operasyon noktalarında, uyuşturucunun bütün mecrası boyunca ciddi bir takip ve mücadele içinde olduklarını söyledi. Hem bir saha pratiği hem de bir literatür ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, bu yıl ele geçirilen uyuşturucuda son rakamları da açıkladı. Soylu, "Sadece 2018'de 134 bin 88 operasyon yaptık. Yaklaşık 80 ton esrar, 19,6 milyon captagon tablet, 7,8 milyon adet ecstasy yakaladık. Yakaladığımız eroin miktarı 15,9 tondu. Dün güzel bir haber aldık. Arkadaşlarımız Erzincan'da bir TIR'ın kasasında 1271 kilo eroin yakaladı. Bunu da rakamlarımıza ilave ettik. Tek seferde yakalamalarda önemli bir rakamdı. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma buradan selamlarımı ve tebriklerimi gönderiyorum. Eroin rakamına Erzincan'da dün yakaladığımız 1271 kilo eroin dahil değildir" diye konuştu.

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