Bakan Soylu, 2018'de ele geçirilen uyuşturucu miktarını açıkladı/ Fotoğraflar
06 Aralık 2018 Perşembe 11:21
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