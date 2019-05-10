Bakan Akar, Suriye sınır hattında

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.Bakan Akar'ın sınır hattındaki incelemeleriyle ilgili Bakanlığın resmi internet sitesinde açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalamasının ardından Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Vali Doğan ile bir araya geldi.

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