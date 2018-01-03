Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Flash....!!!!! 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı, dolar 3.80 liranın altında
Borsa Endeksi yıla rekorla başladı,...
Tüketici Hakem Heyetlerindeki yeni başvuru limiti yürürlüğe girdi
Tüketici Hakem Heyetleri başvuru limiti...

'Bakan açılışa gelecek' diyerek köylülerden küçükbaş hayvan aldılar

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz' diyerek, köylülerden parasını sonra vermek üzere yaklaşık 15 küçükbaş hayvan alan 2 kişi yakalandı. Pamukova'nın Cihadiye, Fevziye...

'Bakan açılışa gelecek' diyerek köylülerden küçükbaş hayvan aldılar
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz' diyerek, köylülerden parasını sonra vermek üzere yaklaşık 15 küçükbaş hayvan alan 2 kişi yakalandı.
Pamukova'nın Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine lüks araçlarla gelen 2 kişi, kendilerini iş adamı olarak tanıtarak, 'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz' diyerek köylülerden yaklaşık 15 küçükbaş hayvan aldı. Parayı pazartesi günü vereceklerini söyleyen şüpheliler, hayvan sahiplerine bir de kullanılmayan telefon numarası verdikten sonra ortadan kayboldu. Vatandaşların şikâyeti üzerine soruşturma başlatan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. ve İ.S.'nin kiralık araçlarla ilçeye geldiklerini belirledi. Şüpheliler, Adapazarı'nda yol üzerinde bulunan bir tesiste kiralık olan lüks otomobille yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından U.K. ve İ.S. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,