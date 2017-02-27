Bahşiş verip dolandıran şüpheli kameradan yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Selçuk A., yemek siparişi verdiği iş yeri tarafından gönderilen çırağa 2 lira bahşiş verdikten sonra 183 lira para üstünü alarak dolandırdı. Güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan Selçuk A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen cuma günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selçuk A., bir lokantayı arayarak 17 liralık sipariş verip, yemekle birlikte 200 lira para üstü gönderilmesini istedi. İş yeri sahibi A.P., siparişleri 183 lira para üstü verdiği çırağıyla Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmana gönderdi.

Daha önce binaya girerek beklemeye başlayan Selçuk A., merdivenlerden iniyormuş gibi yaparak çırağı karşıladı. Çırağa 2 lira bahşiş veren dolandırıcı, "Yemeği eve bırak, 200 lirayı evden verecekler seni bekliyorlar diyerek 183 lira para üstünü alarak uzaklaştı. Apartmana çıkan ve kimsenin sipariş vermediğini öğrenen çocuğun anlattığı iş yeri sahibi dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Takım elbiseli Selçuk A.'nın binaya girmesi, çocuğu karşılayıp bahşiş verdikten sonra para üstünü alması kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredeki bir başka güvenlik kamerasında da dolandırıcının hızla koştuğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Dolandırıcının eşkalini belirleyen polis, yaptığı araştırma sonunda kimliğini saptadığı Selçuk A.'yı yakaladı. Yapılan araştırmada dolandırıcının aynı gün Kahramanmaraş'ta benzer yöntemle başka bir iş yerini dolandırdığı, çevre illerde de benzer şekilde 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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