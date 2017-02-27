Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Bahşiş verip dolandıran şüpheli kameradan yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Selçuk A., yemek siparişi verdiği iş yeri tarafından gönderilen çırağa 2 lira bahşiş verdikten sonra 183 lira para üstünü alarak dolandırdı. Güvenlik kameralarından kimliği saptanarak...

Bahşiş verip dolandıran şüpheli kameradan yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Selçuk A., yemek siparişi verdiği iş yeri tarafından gönderilen çırağa 2 lira bahşiş verdikten sonra 183 lira para üstünü alarak dolandırdı. Güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan Selçuk A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçen cuma günü Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selçuk A., bir lokantayı arayarak 17 liralık sipariş verip, yemekle birlikte 200 lira para üstü gönderilmesini istedi. İş yeri sahibi A.P., siparişleri 183 lira para üstü verdiği çırağıyla Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmana gönderdi.
Daha önce binaya girerek beklemeye başlayan Selçuk A., merdivenlerden iniyormuş gibi yaparak çırağı karşıladı. Çırağa 2 lira bahşiş veren dolandırıcı, "Yemeği eve bırak, 200 lirayı evden verecekler seni bekliyorlar diyerek 183 lira para üstünü alarak uzaklaştı. Apartmana çıkan ve kimsenin sipariş vermediğini öğrenen çocuğun anlattığı iş yeri sahibi dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Takım elbiseli Selçuk A.'nın binaya girmesi, çocuğu karşılayıp bahşiş verdikten sonra para üstünü alması kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredeki bir başka güvenlik kamerasında da dolandırıcının hızla koştuğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Dolandırıcının eşkalini belirleyen polis, yaptığı araştırma sonunda kimliğini saptadığı Selçuk A.'yı yakaladı. Yapılan araştırmada dolandırıcının aynı gün Kahramanmaraş'ta benzer yöntemle başka bir iş yerini dolandırdığı, çevre illerde de benzer şekilde 9 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıktı.
Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.