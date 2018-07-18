Bahis operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bahis operasyonunda hakim karşısına çıkan 8 zanlıdan Ali Can A. ve Ayhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI Bahis operasyonunda hakim karşısına çıkan 8 zanlıdan Ali Can A. ve Ayhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:18
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bahis operasyonunda hakim karşısına çıkan 8 zanlıdan Ali Can A. ve Ayhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:28
|05:40
|13:22
|17:20
|20:41
|22:35