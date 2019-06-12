Bahçeyi temizlerken ormanı yaktılar

KAHRAMANMARAŞ'ta bahçe temizliği yapılırken yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu 2 hektar örtü yandı.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Terzi Deresi mevkiinde meydana geldi. Bir evin bahçesindeki kuru oları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.Yangın söndürme işçilerinin 5 arazöz, 3 su tankı ile müdahale ettiği yangına, yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 2 hektar örtü alanı yandı. Yangında evin zarar görmediği belirtildi.



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