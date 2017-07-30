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Bahçesine hintkeneviri ekti, 'Domates sanıyordum' dedi

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri bir evde bahçeye ekili 300 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Zeynep G. ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ben onları domates sanıyordum....

Bahçesine hintkeneviri ekti, 'Domates sanıyordum' dedi

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri bir evde bahçeye ekili 300 kök hintkeneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Zeynep G. ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ben onları domates sanıyordum. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum" iddiasında bulundu.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı. Ekipler fiziki takip ardından operasyon için harekete geçti. Dün akşam saatlerinden yapılan operasyonda evin bahçesine ekili 300 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Zeynep G., polise verdiği ilk ifadesinde, "Bahçeme domateslerle birlikte ekmiştim. Ben onları domates sanıyordum. Ektiğim bu bitkilerin kenevir olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. 

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