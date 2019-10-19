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Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu
ANTALYA'da bir kişi, bahçesine giren komşusuna ait köpeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tuncay Şengül, iş yerinin bahçesinde beslediği köpeğini, kulübesini temizlemek...
GÜVENLİK 19.10.2019, 11:40
ANTALYA'da bir kişi, bahçesine giren komşusuna ait köpeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tuncay Şengül, iş yerinin bahçesinde beslediği köpeğini, kulübesini temizlemek için serbest bıraktı. 1 yaşındaki Labrador cinsi köpek, bahçede bir anda gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra tüfek sesiyle irkilen Şengül, sesin geldiği komşusunun bahçesine gittiğinde köpeğini kanlar içinde buldu. Korkudan titreyen köpeğini kucaklayarak bahçesine taşıyan Şengül, veteriner hekime haber verdi. Çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, tedaviye alındı.
Komşusu hakkında jandarmaya şikâyette bulunan Tuncay Şengül, "Kulübesini temizlediğim için köpeği serbest bıraktım. Komşumun bahçesine girmiş. Komşum, tavuklarına zarar verdiği için vurduğunu söyledi. Zarar gören tavuk yok. Bu nedenle hakkında şikayetçi oldum" dedi.
Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tuncay Şengül, iş yerinin bahçesinde beslediği köpeğini, kulübesini temizlemek için serbest bıraktı. 1 yaşındaki Labrador cinsi köpek, bahçede bir anda gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra tüfek sesiyle irkilen Şengül, sesin geldiği komşusunun bahçesine gittiğinde köpeğini kanlar içinde buldu. Korkudan titreyen köpeğini kucaklayarak bahçesine taşıyan Şengül, veteriner hekime haber verdi. Çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, tedaviye alındı.
Komşusu hakkında jandarmaya şikâyette bulunan Tuncay Şengül, "Kulübesini temizlediğim için köpeği serbest bıraktım. Komşumun bahçesine girmiş. Komşum, tavuklarına zarar verdiği için vurduğunu söyledi. Zarar gören tavuk yok. Bu nedenle hakkında şikayetçi oldum" dedi.
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