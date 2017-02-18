Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Bahçesaray'da kepçe operatörünün üstüne çığ düştü (2)

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI Bahçesaray İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nde karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kalan Van Büyükşehir Belediyesi çalışanı Vasfi Karaca'nın cesedine...

Bahçesaray'da kepçe operatörünün üstüne çığ düştü (2)

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI
Bahçesaray İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nde karla mücadele çalışması yaparken çığ altında kalan Van Büyükşehir Belediyesi çalışanı Vasfi Karaca'nın cesedine ulaşıldı. 6 çocuk babası 36 yaşındaki Vasfi Karaca'nın cenazesi olay yerinde bekleyen ambulansala Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlandığı ve saat 11.00 sıralarında da cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulunup, gözyaşlarına boğulan yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.