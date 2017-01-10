Bahçelievler'de yangın: 2 ölü (1)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması devam ediyor. (FOTOĞRAF)
10 Ocak 2017 Salı 09:42
Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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