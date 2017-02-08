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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

     Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de  uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve...

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

 

 


 Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de  uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Bahçelievler'de lüks bir sitedeki dairede ve sitenin otoparkındaki bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kilo 217 gram kokain, 28 kilo 870 gram skunk, 3 hassas terazi, 11 cep telefonu ve sim kartlar, 1 insansız hava aracı, 1 tekne şamandırası, 2 sahte plaka ile trafik polisi şapkası ele geçirildi. Aramalarda narkotik dedektör köpeği 'Fırtına' da kullanıldı. Gözaltına alınan C.D. (30), D.K. (30) ve A.C.T. (28) sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden C.D. ile D.K. tutuklanırken, A.C.T. ise serbest bırakıldı.

 

(FOTOĞRAF)

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