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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/ISTANBUL, () İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler’de üç adrese düzenlediği operasyonda 65 kilo skunk ele geçirdi. Operasyon anı polis kameraları tarafından görüntülendi.  İstanbul...

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/ISTANBUL, () İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler’de üç adrese düzenlediği operasyonda 65 kilo skunk ele geçirdi. Operasyon anı polis kameraları tarafından görüntülendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar üzerine Bahçelievlerde bulunan bazı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri önceki gün ilçede bulunan üç adreste şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek, S.M., ve Ü.M.’yi gözaltına aldı. Narkotik polisleri adreslerde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 65 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Narkotik polislerinin yaptığı operasyon  polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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