Bahçelievler'de binanın çatısı alev alev yandı

Şahin BOZKURT - İstanbul - BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.



Bahçelievler Haznedar Marmara Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.