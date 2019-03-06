Bahçede yaktığı ateşe düştü, yanarak öldü

HAYRAT (Trabzon), () - TRABZON’un Hayrat ilçesinde temizlik yaptığı çay bahçesinde ateşe verdiği çalılıkların üzerine düşen Celal Ersin (76) yanarak, hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dereyurt Mahallesi'nde yaşandı. Temizlik için evinin yakında yer alan çay bahçesine gelen Celal Ersin, kestiği çalı ve yabancı otları toplayıp, ateşe verdi. Ancak kısa süre sonra dengesini kaybedip, yaktığı ateşin üzerine düştü. Yoldan geçenler, alevleri merak edip gelince, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yöre sakinleri alevlere müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasının ardından sağlık ekipleri, Celal Ersin'in yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaktığı ateşe düşerek can veren Ersin'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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