Bahçede üzüm toplayan kadın yılan ısırmasıyla öldü

SİİRT'te bahçesinde üzüm topladığı sırada yılanın ısırdığını Kadriye Turhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay akşam saatlerinde Yerlibahçe Köyünde meydana geldi. Kadriye Turhan, bahçesindeki üzümleri topladığı sırada yılan tarafından ısırıldı. Acı içinde kıvranan kadının yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Yılanın ısırmasıyla zehirlenen Turhan, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Turhan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Turhan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



