Bahçede oynarken, maganda kurşunuyla yaralandı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan Ahmet Fahri Erdoğan (13), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Fahri Erdoğan, ailesinin de bulunduğu sırada evlerinin bahçesinde oynarken karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı. İlk önce ne olduğunu anlamayan ve karnında ağrı hissedince durumu ailesine anlatan Ahmet Fahri'nin vücudunu kontrol eden yakınları kan gördü. Ailesi durumu polise bildirdikten sonra Ahmet Fahri'yi İslahiye Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrolde ortaokul öğrencisinin karın bölgesini sıyıran kurşun ile yaralandığı belirlendi ve tedavisi yapılarak taburcu edildi.

Evine dönen Ahmet Fahri, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Bahçede birden ağrı hissedince durumu aileme anlattım. Bu sırada amcam karnıma bakıp kanı görünce hastaneye gittik. Acil serviste kurşunun sıyırdığını öğrendik. Çok büyük korku yaşadım" dedi.

Yeğeninin magandaların kurbanı olmaktan kıl payı kurtulduğunu anlatan amca Mehmet Akif Erdoğan, "Bahçede otururken yeğenim kendisine bir şey çarptığını ve karnının ağrıdığını söyledi. Biz ilk önce taş çarptığını düşünerek karnına bakınca kan geldiğini gördük. Ben durumu polise bildirdim ve yeğenimi hastaneye götürdüm. Bu sırada bahçede bir de mermi çekirdeği bulup polise teslim ettik. Çok şükür yeğenimi Allah korudu ama daha farklı sonuçlar olabilirdi. İnsanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Ahmet Fahri'nin babası Fahri Erdoğan da polise şikayetçi olduklarını belirterek, oğlunu yaralayan tabancayı ateşleyen magandanın bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Polis, ekiplerinin Ahmet Fahri Erdoğan'ın yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.



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