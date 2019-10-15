Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE ASLA YENİLGİYE UĞRATAMAZSINIZ
Bahçede otları yakarken, yanarak öldü
KIRŞEHİR'de Döndü Gül (86), evinin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isterken alevlerin arasında kalıp, yanarak öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesinde meydana geldi. Döndü Gül, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde...
GÜVENLİK 15.10.2019, 12:15
KIRŞEHİR'de Döndü Gül (86), evinin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek isterken alevlerin arasında kalıp, yanarak öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesinde meydana geldi. Döndü Gül, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde temizlik yapmak amacıyla otları ateşe verdi. Döndü Gül, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döndü Gül'ün öldüğü belirlendi. Gül'ün cesedi, yapılan incelemeden sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesinde meydana geldi. Döndü Gül, yalnız yaşadığı evinin bahçesinde temizlik yapmak amacıyla otları ateşe verdi. Döndü Gül, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döndü Gül'ün öldüğü belirlendi. Gül'ün cesedi, yapılan incelemeden sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2