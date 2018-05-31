Bahçede ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Sebahattin Bayraktar (48), 3 katlı binanın bahçesinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın bahçesinde birinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bina girişinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, cansız bedenin Sebahattin Bayraktar'a ait olduğunu tespit etti. Bayraktar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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