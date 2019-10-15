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Bahçede ölü bulundu (2)
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Isparta'da Ahmet Eryılmaz'ın, bir evin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu tahmin edilen Ahmet Eryılmaz'ın ayakta durmakta ve yürümekte güçlük...
GÜVENLİK 15.10.2019, 13:55
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Isparta'da Ahmet Eryılmaz'ın, bir evin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alkollü olduğu tahmin edilen Ahmet Eryılmaz'ın ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çektiği görülürken, dengesini kaybedip bahçeye düştüğü anlar görüntülere yansıdı.
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