Bahçede Hint keneviri ele geçirildi

Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()- UŞAK'ın Banaz ilçesindeki bir evin bahçesinde 297 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Banaz'a bağlı Gürlek Köyü'nde yaşayan E.K.'nin(45) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle de şüphelinin evi ile bahçesinde arama yaptı. Bahçede 297 kök Hint keneviri evde de 1 hassas terazi ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Jandarma, ev sahibi E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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