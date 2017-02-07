Bahçe duvarının altında kalan çoçuk öldü, arkadaşı yaralandı

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi’nde, yıkılan bahçe duvarının altında kalan 8 yaşındaki Birdal Yıldırım hayatını kaybetti, akrabası 10 yaşındaki Yusuf Hamza Yıldırım ise yaralandı.Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Gülahmet Köyü'nde meydana geldi. Aileleri ile birlikte yakınlarının cenazesine giden Birdal Yıldırım ve Yusuf Hamza Yıldırım, bahçede oynadıkları sırada bahçe duvarı üzerlerine yıkıldı. Briket molozları altında kalan çocuklar yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yaralanan Birdal Yıldırım ve Yusuf Hamza Yıldırım, Göçeri Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Bilal Yıldırım doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük Birdalıin cesedi otopsi için morga konulurken, ölüm haberiyle hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.