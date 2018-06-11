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Bahçe duvarından düşen yaşlı adam öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 katlı evinin bahçe duvarına çıkan Halil Duran (80) öldü. Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Mahallesinde evini tamir etmek için bahçe duvarına çıkan Halil Duran,  ağaçların...

Bahçe duvarından düşen yaşlı adam öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 katlı evinin bahçe duvarına çıkan Halil Duran (80) öldü.
Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Mahallesinde evini tamir etmek için bahçe duvarına çıkan Halil Duran,  ağaçların üzerine düşerek başını çarpma sonucu düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Duran’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastahanesini morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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