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Bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
OSMANİYE'de bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Karayiğit (22) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Karayiğit yönetimindeki 80 AAV 126 plakalı...
GÜVENLİK 02.01.2020, 09:59
OSMANİYE'de bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Karayiğit (22) öldü, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Karayiğit yönetimindeki 80 AAV 126 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolünden çıkıp, bahçe duvarına çarptı. Kazada, Ökkeş Karayiğit ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Karayiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Karayiğit'in babası Ökkeş Karayiğit'in ise 6 ay önce hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Karayiğit yönetimindeki 80 AAV 126 plakalı motosiklet, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolünden çıkıp, bahçe duvarına çarptı. Kazada, Ökkeş Karayiğit ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Karayiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Karayiğit'in babası Ökkeş Karayiğit'in ise 6 ay önce hayatını kaybettiği belirtildi.
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