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Baharat yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrilen, baharat yüklü kamyonun sürücüsü Ekrem Yıldız yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Söke- Aydın yolunun Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana...
GÜVENLİK 28.08.2019, 16:31
AYDIN'ın Söke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrilen, baharat yüklü kamyonun sürücüsü Ekrem Yıldız yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Söke- Aydın yolunun Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke'den Aydın merkeze giden Ekrem Yıldız yönetimindeki 26 UF 871 plakalı, baharat yüklü kamyonun sağ arka lastiği patladı. Yıldız'ın kontrolünden çıkan kamyon, devrildi. Kazada Yıldız yaralanırken, baharat dolu çuvalların bazıları da yola savruldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yıldız'ı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Söke- Aydın yolunun Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke'den Aydın merkeze giden Ekrem Yıldız yönetimindeki 26 UF 871 plakalı, baharat yüklü kamyonun sağ arka lastiği patladı. Yıldız'ın kontrolünden çıkan kamyon, devrildi. Kazada Yıldız yaralanırken, baharat dolu çuvalların bazıları da yola savruldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yıldız'ı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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