Bahadır'ın cenaze namazını imam babası kıldırdı

KASTAMONU'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Bahadır Karacan (25) tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Bahadır Karacan, plakası öğrenilemeyen motosikletin hâkimiyetinin kaybetti. Kasksız olduğu öğrenilen Karacan, devrilen motosikletten düşerek cadde üzerinde bulunan bir işyerinin önündeki içecek dolabına kafasını çarptı. Ağır yaralanan Karacan, ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacan, buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bekâr olduğu öğrenilen Karacan, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verilecek.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI



Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgâh kısmına getirildi. Başka bir camide görev yapan İmam baba Halim Karacan, oğlu Bahadır'ın ikindi namazı sonrası cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Bahadır Karacan, Tosya Asri Mezarlığı’nda defnedildi.