Bağevinde 'himmet' toplantısı yapan 12 kişi yakalandı (2)

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen ve 15 Temmuz süreci sonrasında bağevinde toplanarak himmet ve sohbet toplantılarını sürdürdüğü belirlenerek adliyeye gönderilen 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2 'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı operasyonda, örgütün oturma düzenleyen toplantı imamları oldukları ileri sürülen Hanifi Yılmaz ve Muaz Biçer ile esnaf Mehmet Aydemir, Altan Aydemir, Hacı Ali Demirci, Mahmut Alaca, Mustafa Alaca, Selçuk Alaca, Fuat Güzey, İbrahim Şencanlar, İhsan Yorulmaz ve Ali Kara toplantı halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen bu kişilerden Hanifi Yılmaz ve Muaz Biçer ile esnaf Mehmet Aydemir, Altan Aydemir, Mahmut Alaca, Mustafa Alaca, Selçuk Alaca, İbrahim Şencanlar, İhsan Yorulmaz ve Ali Kara mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hacı Ali Demirci ve Fuat Güzey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.