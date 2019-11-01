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Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi Çankırı'da yakalandı
ÇANKIRI'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 01.11.2019, 11:36
ÇANKIRI'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetlerini yaptığı öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında terör örgütü içinde 'emir' düzeyinde bulunan yöneticilerin bulunduğu bildirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdrlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetlerini yaptığı öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında terör örgütü içinde 'emir' düzeyinde bulunan yöneticilerin bulunduğu bildirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdrlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.
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