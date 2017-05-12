Bağcılarda market alev alev yandı

Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() BAĞCILAR’da bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan market itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası markette maddi hasar meydana geldi.

Bağcılar, Kırazlı Mahallesi 1123. Sokak'ta bulunan bir markette saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olayı fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan markete müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası markette maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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