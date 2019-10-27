Son Dakika
Bagaj değil cephanelik
KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında yapılan adamada, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, saat 00.10'da...
GÜVENLİK 27.10.2019, 12:18
KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında yapılan adamada, ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, saat 00.10'da merkez Selçuklu ilcesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine 42 BBD 63 plakalı aracı durdurdu, Araçta yapılan aramada bagajda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü F.D., yanında bulunan E.T., A.K., N.B.,gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerden F.D., tabancaların kendisini ait olduğunu belirtti. Soruşturma sürüyor.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, saat 00.10'da merkez Selçuklu ilcesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine 42 BBD 63 plakalı aracı durdurdu, Araçta yapılan aramada bagajda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araç sürücüsü F.D., yanında bulunan E.T., A.K., N.B.,gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerden F.D., tabancaların kendisini ait olduğunu belirtti. Soruşturma sürüyor.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Trabzonspor
|8
|15
|4. Sivasspor
|9
|15
|5. Başakşehir
|8
|14
|6. Malatyaspor
|8
|13
|7. Galatasaray
|8
|13
|8. Konyaspor
|9
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|9
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|8
|17
|3. Balıkesirspor
|9
|16
|4. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|5. Fatih Karagümrük
|8
|15
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Keçiörengücü
|9
|14
|9. İstanbulspor
|9
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Adanaspor
|9
|7
|16. Altınordu
|9
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Atletico Madrid
|10
|19
|3. Real Madrid
|9
|18
|4. Villarreal
|10
|17
|5. Granada
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5