Bagaj cinayetine çifte müebbet istemi

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN'in Silifke İlçesi'nde, eşinin içeceğine uyku ilacı attıktan sonra cinsel saldırıda bulunup, şantaj için fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 29 yaşındaki Ali Özcan'ı öldürdüğü iddiasıyla 49 yaşındaki Şahit Tut ile kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle eşi 41 yaşındaki Zeynep Tut hakkında, ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erdemli İlçesi'ne bağlı Tömük Mahallesi'nde 29 Ekim 2016'da otomobili ile gezen Şahin Tut, eşi Zeynep Tut aralarında husumet olan Ali Özcan ile karşılaştı. Bu sırada iddiaya göre aralarında çıkan tartışmada Özcan, 'Avradına sahip çıksaydın pe..... k' deyince Tut, aracında bulunan tüfeğin dipçiğiyle Özcan'ın başına vurup, bayılttı. Otomobilinin bagajına koyup, eşi ile yüzleştirmek için Silifke İlçesi'ne götürmek için yola çıktı. Eşi Zeynep'i de işyerinden alan Tut, yolda kendine gelen Ali Özcan'ı gürültü yapınca petrol istasyonunda av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İhbar üzerine Şahin Tut ile Zeynep Tut, yakalandı, bagajda Özcan'ın cesedi bulundu.

Tutuklanan Tut çifti hakkında Cumhuriyet Savcısı iddianame hazırladı. Ömür boyu hapis cezası istenen Şahin Tut savunmasında, Ali Özcan ve Ömer C.'nin eşinin içeceğine uyku ilacı atarak cinsel saldırıda bulunduklarını, cinsel içerikli fotoğraflarını çektikleri bu fotoğrafları kullanarak kendilerine şantaj yapıp 15 bin TL ve iki daireyi ellerinden aldıklarını öne sürdü. Şahin Tut, "Bu konuda eşimin açtığı dava sürüyor. Bu davadan vazgeçmesi için eşimi sürekli tehdit ediyordu. Bu olaylar yüzünden moralim çok bozuktu, yolda Ali'yi görünce aramızda tartışma çıktı. Bu sırada bana, 'Avradına sahip çıksaydın pe....k' diye hakaret etti. Tüfeğin dipçiğiyle kafasına vurunca bayıldıktan sonra bagaja koydum. Eşimi de iş yerinden yüzleştirmek için aldım. Bagajda aşırı ses yapınca Kızkalesi'nde üzerine ateş ettim. Daha sonra gittiğimiz petrol istasyonunda levye ile bagajı açıp kaçmaya çalışınca eşimin araçtan getirdiği tüfekle üzerine ateş ettim" dedi.

Zeynep Tut ise olay günü eşinin kendisini iş yerinden aldığını araca binince Ali Özcan'ın bagajda olduğunu öğrendiğini ve eşinin kendisine 'Bagajda Ali var yaptığının cezasını çekecek, onu korkutacağım bir daha bize bulaşmayacak, ikinizi de yüzleştireceğim' dedi. Benzin almak için istasyonda dururken, Ali bagajı açıp kaçmaya başlayınca eşimin isteği üzerine av tüfeğini verdim. Av tüfeğini de Ali Özcan'ın bize saldırmasını engellemek için verdim" diye ifade verdi.

Karı-koca Silifke 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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