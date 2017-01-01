Bağ evinde mahsur kalan baba- oğlu, AFAD kurtardı

BURSA'da Uludağ eteklerinde gittikleri bağ evinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle mahsur kalan baba ile oğlu, ulaştıkları AFAD ekipleri tarafından 16 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Uludağ eteklerindeki Gökçeören Köyü'nde oturan 62 yaşındaki Kadem Aslan ve oğlu 40 yaşındaki Şuayip Aslan ile birlikte 3 gün önce köyün yaklaşık 2.5 kilometre yukarısında bulunan bağ evine gitti. Şiddetli kar yağışı nedeniyle bağ evinde mahsur kalan Kadem ve Şuayip Aslan'ın yiyecek, içecek ve cep telefonlarının şarjı tükenmeye başladı. Şuayip Aslan, cep telefonundan girdiği internet üzerinden Ankara AFAD Müdürlüğü'nün telefonuna ulaşarak yardım istedi. Ankara ekibi de durumu Bursa AFAD Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

16 SAAT SÜREN KURTARMA OPERASYONU

İhbarın ardından AFAD Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saat 08.00 sıralarında harekete geçti. Paletli araçlar ve arazi araçları ile köye ulaşan ekipler, 2.5 kilometre mesafeyi yürüyerek, geceyarısında, yeniyılın ilk dakikalarında bağ evine ulaştı. Baba ve oğul, ekiplerin yardımıyla köye indirildi. Baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AKÜYLE CEP TELEFONU ŞARJI KURTARDI

Kurtarıldıktan sonra AFAD ekiplerine teşekkür eden Şuayip Aslan, "Cep telefonu şarjlarımız bitince korkuya kapıldım. Kimseye ulaşamayacağız diye. Sonra aklımıza bir fikir geldi. Aracımızın aküsünü çıkardık ve aküden kurduğumuz bağlantıyla cep telefonunu az da olsa şarj ettik. Hemen internete girdim AFAD'ın numarasını buldum ve arayıp yardım istedi. Şarjım sonra yine bitti ama bizi bulup kurtardılar" dedi.



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