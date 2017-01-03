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2016 enflasyonu yüzde 8.53

Bağ evinde bulunamadı, 4 gündür aranıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, kaldığı bağ evinde bulunamayan 51 yaşındaki Ayhan Kuruok, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu karda 4 gündür aranıyor.  Mustafakemalpaşa İlçesi’ne...

Bağ evinde bulunamadı, 4 gündür aranıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, kaldığı bağ evinde bulunamayan 51 yaşındaki Ayhan Kuruok, kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu karda 4 gündür aranıyor. 
Mustafakemalpaşa İlçesi’ne bağlı Güvenköy'de bağ evinde tek başına yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ayhan Kuruok’u, arkadaşları 31 Aralık’ta görmeye geldi. Ancak kapısı açık olan evde Kuruok olmadığı görüldü. Durum jandarmaya bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma, AFAD ve diğer ilçe belediyeleri arama kurtarma ekipleri Kuruoku'un bulunması için çalışma başlattı.
En son 29 Aralık’ta sosyal medya hesabından bağ evinin önündeki kar fotoğrafını 'Çok kar yağıyor' notuyla paylaşan Ayhan Kuruok’u arama çalışmaları, yaklaşık 1.5 metreye ulaşan karda sürüyor.

FOTOĞRAFLI

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