Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Bağ evinde bulunamadı, 4 gündür aranıyor (2)

CESEDİ BULUNDU Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Güvenköy yakınlarındaki bağ evinde arkadaşları tarafından bulunamayınca 4 günden beri aranan Ayhan Kuruok'un, Devecikoğnağı Köyü'ndeki mermer ocağı yakınlarında cesedi...

Bağ evinde bulunamadı, 4 gündür aranıyor (2)

CESEDİ BULUNDU
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Güvenköy yakınlarındaki bağ evinde arkadaşları tarafından bulunamayınca 4 günden beri aranan Ayhan Kuruok'un, Devecikoğnağı Köyü'ndeki mermer ocağı yakınlarında cesedi bulundu. Bekçi olarak çalıştığı mermer ocağındaki odasında sigarası ve cep telefonu ile eşyaları duran Ayhan Kuruok'un tuvaletini yapmak için dışarı çıkınca  trafonun yakınında düşüp donarak öldüğü sanılıyor. Ayhan Kuruok'un cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55