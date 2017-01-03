Bağ evinde bulunamadı, 4 gündür aranıyor (2)

CESEDİ BULUNDU

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, Güvenköy yakınlarındaki bağ evinde arkadaşları tarafından bulunamayınca 4 günden beri aranan Ayhan Kuruok'un, Devecikoğnağı Köyü'ndeki mermer ocağı yakınlarında cesedi bulundu. Bekçi olarak çalıştığı mermer ocağındaki odasında sigarası ve cep telefonu ile eşyaları duran Ayhan Kuruok'un tuvaletini yapmak için dışarı çıkınca trafonun yakınında düşüp donarak öldüğü sanılıyor. Ayhan Kuruok'un cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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