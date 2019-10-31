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Bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde A.K. (36), iş yerinin önünde Mustafa B.'yi (72) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Sağlık görevlileri gelene kadar esnaf tarafından sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Olay,...
GÜVENLİK 29.10.2019, 23:47
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde A.K. (36), iş yerinin önünde Mustafa B.'yi (72) tabancayla bacaklarından vurarak, yaraladı. Sağlık görevlileri gelene kadar esnaf tarafından sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti.
Olay, öğleden sonra, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Araç alım satım işiyle uğraşan Mustafa B., iş yerinin önünde otururken, yanına A.K. yaklaştı. Bu sırada tabancasını çıkaran A.K., bilinmeyen nedenle Mustafa B.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Sağlık görevlileri beklenirken, sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa B.'yi ambulansla özel hastaneye götürdü. Polis, olay sonrası kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğleden sonra, Ereğli'ye bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Araç alım satım işiyle uğraşan Mustafa B., iş yerinin önünde otururken, yanına A.K. yaklaştı. Bu sırada tabancasını çıkaran A.K., bilinmeyen nedenle Mustafa B.'ye ateş açtı. Bacaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi esnaf yaptı. Sağlık görevlileri beklenirken, sandalyeye oturtulan Mustafa B., soğukkanlılığıyla dikkat çekti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Mustafa B.'yi ambulansla özel hastaneye götürdü. Polis, olay sonrası kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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