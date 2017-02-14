Bacaklarına sarılı eroinle yakalandı

ŞANLIURFA’da, polisin yol kontrolünde durdurduğu otobüsteki bir yolcunun bacaklarına sararak gizlediği eroin bulundu.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphelendiği ve toplu taşıma araçlarını durdurarak kontrol etti. Polislerin kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde ise yolculardan Ömer Y.'nin durumundan şüphelenildi. Bunun üzerine üst araması yapılan Ömer Y.'nin sigara paketinin içerisinde 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Detaylı arama yapılan Ömer Y.'nin 167 gram eroini de iki bacağına beze sararak bantladığı saptandı. Bunun üzerine gözaltına alınan Ömer Y. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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