Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı. Osman F. olay yerinden kaçarken, yaralanan Mustafa A. belindeki...

Bacağından bıçaklandı, kemerle turnike yaptı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı. Osman F. olay yerinden kaçarken, yaralanan Mustafa A. belindeki kemeri çıkararak, kankaybını önlemek için bacağını sıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Olay, Adnan Menderes Bulvarı Adliye binası karşısında meydana geldi. Yolda karşılaşan Osman F. ile Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman F. belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A.’yı cadde üzerinde kovalamaya başladı. Osman F., yakaladığı Mustafa A.’yı sağ bacağından bıçakladı ve plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Mustafa A. ise belindeki kemeri çıkararak, bacağına turnike yaptı. Bu anlar güvenlik kamerasına ile görüntülendi. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Mustafa A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman F. olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328